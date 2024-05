Risulta in malattia, ma lavora in nero altrove, denunciato

Un 24enne impegnato come cameriere in un trattoria di Ancona è risultato non solo impiegato "in nero" per un compenso di 40 euro al giorno in contanti, ma addirittura assunto regolarmente con contratto di apprendistato in un altro ristorante, dove però era assente per malattia da mesi. E' stato scoperto durante un controllo del personale amministrativo e di sicurezza della Questura di Ancona. L'Inps, interpellata, ha confermato sia l'esistenza del contratto sia della malattia fruita. Il giovane è stato deferito all'Autorità giudiziaria per truffa aggravata ai danni del titolare e dell'Inps, che gli aveva erogato le indennità di malattia mensili. La Questura ha inoltre segnalato alla Guardia di finanza l'episodio, chiedendo di sospendere l'attività della trattoria di Ancona per la presenza del lavoratore irregolare.

L'Ispettorato del lavoro, su segnalazione della Guardia di finanza, ha di conseguenza emesso un provvedimento di sospensione del pubblico esercizio, ma la sospensione è stata evitata perché il titolare ha provveduto a pagare la prevista sanzione ammnistrativa di 2.400 euro e regolarizzare la posizione del dipendente in nero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA