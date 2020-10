Covid: Marche, altri 66 casi su 1.158 nuove diagnosi

Si mantiene alto il numero dei positivi nelle 24ore nelle Marche: dopo l'impennata di 84 casi comunicata ieri, oggi il Servizio Salute rende noti altri 66 contagi (in un primo momento, ha fatto sapere la Regione, non erano stati inseriti due casi in fase di verifica). Nell'ultima giornata testati 2.062 tamponi: 1.158 nel percorso nuove diagnosi e 904 nel percorso guariti. E' ancora la zona sud della regione ad essere interessata dal maggior numero di nuovi positivi: 24 sono in provincia di Fermo, 20 in quella di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Macerata; a questi si sommano sei in provincia di Ancona, tre di Pesaro Urbino e due provenienti da fuori regione.

Tra i casi ci sono 16 soggetti sintomatici, 16 contatti in ambito domestico, dieci contatti stretti di casi positivi, quattro rientri dall'estero (Romania, Albania, Svizzera), quattro riscontrati dallo screening in ambito scolastico/formativo, due rientri da altra regione; inoltre ci sono cinque casi riscontrati in ambiente di vita/divertimento, uno rilevato in ambiente lavorativo e otto casi in fase di verifica. (ANSA).