Ceriscioli, zero positivi Marche in 24ore

"Buona giornata a tutti, cominciamo con la migliore notizia che aspettavamo da mesi: oggi nelle Marche abbiamo zero, ripeto zero positivi su 1.250 analizzati nelle ultime 24 ore". Lo scrive su Fb il presidente della Regione Luca Ceriscioli. La regione è stata una delle più colpite dai contagi, in particolare la provincia di Pesaro Urbino, all'inizio della pandemia, quando la curva di progressione del Covid-19 seguiva quella della Lombardia. Poi, in particolare da metà aprile, l'evoluzione dei contagi ha rallentato in maniera sensibile anche a seguito delle varie misure di lockdown, a partire dalla chiusura delle scuole che nelle Marche era stata decisa dalla Regione, con una prima ordinanza, già dagli ultimi giorni di febbraio. Dalla metà di maggio il numero dei positivi registrati ogni giorno si è mantenuto nella regione quasi costantemente sotto i dieci.