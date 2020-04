Coronavirus: 1.912 dimessi/guariti, 747 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - Sono ora a 1.912 i guariti dimessi nelle Marche , mentre i ricoverati sono arrivati a 747, di cui 58 in terapia intensiva, 464 in terapia non intensiva, 225 in area post critica..Secondo i dati del Gores a Marche Nord, uno dei plessi al centro dell'epidemia di coronavirus, i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 7, mentre ad Ancona Torrette sono 18, ma tutte le terapie intensive si stanno svuotando, tanto che Macerata è arrivata a zero pazienti. I malati in isolamento domiciliare sono.2.525. I deceduti sono 874, dato che però dovrebbe essere aggiornato più tardi. In provincia di Pesaro Urbino ci sono 2.411 casi positivi, in quella di Ancona 1.789, in quella di Macerata 985, in quella di Fermo 416, in quella di Ascoli Piceno 276, inoltre ci sono 181 casi positivi di fuori regione.. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono sono 8.195 , tra cui 1.214 operatori sanitari.

Dall'inizio dell'emergenza sono andate in quarantena 26.463 persone. (ANSA).