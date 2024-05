Auto esce di strada, muore ragazzo di 20 anni

Un giovane poco più che ventenne è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in località Lisciano fra Ascoli Piceno e il pianoro di Colle San Marco. Sono stati i familiari stamane a dare l'allarme non vedendolo rientrare. È stato ripercorso il tratto di strada che il ragazzo aveva annunciato che avrebbe percorso ed è stata individuata la sua auto finita fuori strada dopo aver sfondato un parapetto. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e sanitari del 118, ma per il giovane non c'era ormai più nulla da fare.





