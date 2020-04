Coronavirus: Marche, altri 18 morti, 764 decessi

Altre 18 persone si aggiungono al lungo elenco di vittime nell'emergenza coronavirus nelle Marche che raggiunge il numero di 764. Il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) comunica che 13 di loro sono decedute nelle ultime 24ore mentre altre 5 persone erano morte nei giorni scorsi e solo ora si è avuta però la conferma della diagnosi di Covid-19. Tra le ultime 18 ci sono 10 donne e 8 uomini: per la prima volta il maggior numero di persone decedute in un giorno a Macerata (10) supera quello delle province di Pesaro Urbino (5) e Ancona (2). L'ultimo deceduto proveniva da Fermo. Nell'elenco anche Mirko 'Zagor' Bertuccioli, 46enne pesarese, cantante de 'I Camillas', l'unica delle ultime vittime a non avere patologie pregresse. Nel bilancio dei morti (94,4% con patologie preesistenti, età media 79,7) correlati all'emergenza epidemiologica, figurano 485 uomini e 279 donne: 422 a Pesaro Urbino, 160 a Ancona, 107 a Macerata, 58 a Fermo, 10 ad Ascoli Piceno e 7 provenienti da fuori regione.