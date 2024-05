Investimento mortale a Pedaso, c'è un fermo

E' stato fermato dai carabinieri il conducente dell'auto che la scorsa notte a Pedaso (Fermo) ha travolto e ucciso un uomo e ne ha ferito un altro.

L'automobilista, per motivi ancora in corso di accertamento, è finito con la sua vettura contro un gruppo di persone in via Garibaldi. Nell'urto, un uomo di circa 50 anni è morto e un altro è rimasto ferito. Sul posto i sanitari della Croce verde Valdaso e i carabinieri del Radiomobile e della locale stazione.

I militari, dopo aver raccolto le prime sommarie informazioni, hanno identificare l'automobilista che, da lì a breve, è stato fermato. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.



