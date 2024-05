Bus navetta per turisti fino a Cacciano, il borgo dei murales

Il borgo appenninico di Cacciano, noto per i suoi murales, sarà collegata con il centro storico di Fabriano (Ancona) in tutto il periodo estivo. Si tratta di un servizio a favore dei turisti, che arrivano sempre più numerosi nella frazione trasformata in un vero e proprio museo a cielo aperto, interessati anche a visitare Fabriano.

Grazie ad un bando regionale vinto dal Comune che sostiene progetti di miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'uso del trasporto collettivo in occasione di eventi, situazioni o periodi particolari, Fabriano e Cacciano saranno unite nei mesi di luglio, agosto e settembre da una navetta che consentirà di visitare le rispettive bellezze. Il progetto condiviso con Contram, gestore del trasporto pubblico urbano, prevede la messa a disposizione di una navetta che si muoverà dal centro città alla frazione e viceversa in tutti i week end (sabato e domenica) di luglio e settembre, in tutti i giorni di agosto e nei quattro giorni dal 19 al 22 settembre, quando a Fabriano si terrà la seconda edizione di 'Carta è Cultura'. Il trasporto sarà gratuito con cinque partenze al giorno in orari compresi tra le 11 e le 18, per un totale di dieci corse giornaliere. Il contributo regionale è stato di circa 15mila euro, a cui si aggiungono i circa 7.000 euro di cofinanziamento comunale.

"Si tratta di una importante novità di sostegno al turismo, in linea con il nostro progetto di valorizzazione delle frazioni - dice la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo -. Il collegamento che attiviamo nel periodo di maggior affluenza di turisti nel nostro Comune ha l'obiettivo di creare una sinergia che punti a portare i visitatori di Cacciano nel centro storico di Fabriano e chi visita i nostri poli culturali a conoscere anche le bellezze della street art presenti nel piccolo borgo.

Considerando sia i numeri crescenti che Cacciano registra, sia quelli in aumento nei nostri poli culturali, come il Museo della Carta e della Filigrana, con numeri record, pensiamo che il collegamento possa essere apprezzato e utile a rafforzare l'offerta turistica e culturale".

Le iniziative a favore della frazione non si fermano qui.

Dopo il restauro del Monumento ai Caduti, con la recente variazione di bilancio è stata finanziata la realizzazione di un campo da calcetto per 6.000 euro, mentre sono in cantiere ulteriori progetti per la valorizzazione di uno dei borghi più caratteristici delle Marche.



