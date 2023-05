Kinley rilancia la gamma di mixer, c'è anche una nuova tonica

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Kinkey rilancia la sua gamma di mixer con l'arrivo anche di una novità assoluta, la Signature Tonic Water con note di yuzu e mandarino e zero zuccheri.

Dall'acqua tonica con note di limone, lime e lemongrass, al ginger ale con note di rosmarino, alla ginger beer con tocco di fiori d'arancio a Bitter lemon con effluvi di lavanda, le formule tradizionali contengono aromi 100% naturali.

Il design della gamma Kinley arriva in Italia, è caratterizzato da un motivo ad acquerelli che distingue ciascun gusto e da un n logo con la doppia "K" rivisto, mentre il prodotto zero zuccheri si presenta con una banda nera sull'etichetta, che lo rende facilmente riconoscibile.

Il lancio è accompagnato dalla campagna 'Lo Devi A Te Stesso', un invito a ritagliarsi dei momenti di relax. Le bevande sono adatte per creare classici cocktails ma anche i suoi Signature Drinks, nuovi cocktail (anche analcolici) creati appositamente da esperti del settore come Susan Choi del Mr.

Susan di Berlino a Alessandro Rancan di Rosalia's Menagerie di Amsterdam o ancora Patrick Pistolesi del Drink Kong di Roma.

Come brand ambassador, l'esperto di mixology Beppe Mancini porterà i segreti della miscelazione in giro per l'Italia, con consigli e ricette per imparare a preparare i propri cocktail anche a casa.

La nuova linea è infatti disponibile sia in locali e ristoranti con un formato in vetro da 200 ml, sia nei supermercati nel formato da un litro in pet per Tonic Water e Bitter Lemon e in minilattina da 150 ml per Tonic Water. (ANSA).