Uomo ucciso a Pavia, i sospetti ricadono su un amico

E' stato ucciso probabilmente da un amico l'uomo di 36 anni trovato morto stamattina per strada alla periferia di Pavia. Il delitto sarebbe avvenuto in un appartamento vicino al luogo del ritrovamento e il cadavere portato in strada da una persona che la vittima conosceva, da cui era ospitata, ed ora è interrogata. L'omicidio sarebbe accaduto al culmine di una lite. Sul posto i carabinieri. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il corpo per strada.



