Successo per la prima edizione dello Spritz Festival a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Si è conclusa oggi la prima edizione dello Spritz Festival a Milano, in piazza Città di Lombardia, tre giorni dedicati a uno dei cocktail più conosciuti in tutto il mondo.

"Un viaggio - dicono in una nota gli organizzatori - alla scoperta dello spritz dal classico con Aperol o Campari amato da molti, ma tantissime le richieste anche per le rivisitazioni come ad esempio il più recente Hugo con il St Germain senza dimenticare il Cynar Spritz e ovviamente il Pirlo. Oltre 40mila Spritz sono stati realizzati nell'area cocktail in questa 3 giorni gestita da Cristian Lodi di Milord Milano".

Visto il successo, gli organizzatori Sgp Grandi Eventi e Arte del Vino Eventi hanno deciso di ripetere l'appuntamento e aggiungere anche una giornata, dal 14 al 17 settembre, sempre in piazza Città di Lombardia, a Milano. (ANSA).