Blanco inaugura la sua pasticceria 'L'isola delle rose'

(ANSA) - BRESCIA, 07 MAG - Davanti a oltre 500 fan Blanco a Brescia ha inaugurato la sua pasticceria e focacceria "L'isola delle rose", che riprende il titolo del suo singolo. Il cantante bresciano vincitore di Sanremo nel 2022 non ha cantato, ma si è concesso per selfie e autografi e ha proposto la box realizzata per la festa della mamma.

E anche la mamma di Blanco (con papà e sorelle) era presente al taglio del nastro del locale. (ANSA).