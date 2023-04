La grappa piace ai giovani, il consumo è ancora casalingo

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Sorpresa: ai giovani piace la grappa, tanto che circa il 50% dei maggiorenni nati negli Anni Duemila la beve con più o meno frequenza. Donne comprese, perchè cresce anche il loro interesse verso uno dei distillati più caratteristici del nord Italia. E, a tal proposito, un'altra sorpresa arriva dalla suddivisione geografica, con picchi di consumi che si registrano al Sud (49%), più che al Nord-ovest (38%) o al Nord-Est (42%). I dati sono stati diffusi da AstraRicerche e Grappa Libarna (gruppo Montenegro) con un'analisi su un campione di 1.000 connazionali di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

In generale, la preferenza di oltre un intervistato su tre è per degustare la grappa da solo (35,2%; in testa i 55-65enni - 50% - e gli uomini - 40%) oppure dopo un caffè (30,2%). Solo poco più di uno su cinque gradisce abbinarla a prodotti dolci o salati (23,0%), perlopiù donne (30%), 18-24enni (34%) e 35-44enni (33%).

Libarna è il nome di un'antica città romana (e in precedenza ligure) nei pressi di Serravalle Scrivia e da qui ha tratto ispirazione la grappa fondata nel 1832 e la stessa bottiglia ricorda i capitelli delle colonne romane.

Ancora i dati dell'indagine evidenziano come il consumo di grappa si concentri tuttora in prevalenza a casa, con una quota schiacciante del 76,6%: tuttavia, il 65,7% degli intervistati (soprattutto i giovani) conferma di berla anche nei locali pubblici, mentre per il 68,1% la classica bottiglia è un buon regalo da fare agli amici. (ANSA).