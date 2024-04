Risse a bottigliate e schiamazzi, questore Milano chiude due bar

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza dei bar "The Swan", in piazzale Loreto e "Royal Cafè", in via Apelle.

Nel "The Swan" da fine febbraio a oggi, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti più volte per liti e aggressioni all'interno e nei pressi del bar. A inizio aprile per una rissa in corso tra molte persone, In particolare un giovane aveva avuto una colluttazione con un agente ed era stato denunciato per rissa, getto pericoloso di cose (una pietra), e per resistenza a pubblico ufficiale. La rissa era scaturita all'interno del bar, trovato a soqquadro con sedie e tavoli rovesciati e con cocci di bottiglie ovunque. Il locale è già stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni ad aprile del 2022 per gli stessi problemi.

Gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno invece notificato la sospensione al titolare del "Royal cafè" in quanto da marzo il locale era stato teatro di più episodi violenti e di numerosi episodi di disturbo della quiete e dell'ordine pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA