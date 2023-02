Tempi di gran finale tra pane, Fontina, Carnevale e cazoeula

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il fine settimana goloso si apre all'insegna degli ultimi fuochi di fila "dolci" del Carnevale ambrosiano, con il gran finale del sabato grasso celebrato con tortelli e chiacchiere. Si chiudono anche FontinaMi (domenica 26, nei dieci ristoranti che aderiscono) e il mese del pane di Eataly: il 28 febbraio alle 6.55 appuntamento mattutino con la sfornata in piazza XXV Aprile. Bell'anticipo di 'Golosaria', con uno spin-off interamente dedicato all'Abruzzo, lunedì 27: sono attesi all'hotel Melià di via Masaccio 25 cantine e 30 produttori di cibo e vino, oltre ad incontri e assaggi.

Identità Golose prosegue i suoi appuntamenti: questa volta protagonista è il Chianti dello chef Antonio Guerra e del suo Vitique a Greve: martedì 28 in via Romagnosi. Da Ronin, invece, ci sarà l'omakase dello chef Katsu Nakaji (fino al 25 marzo) mentre inizia l'1 marzo il mese dedicato al gin da Armani Bamboo presso l'hotel Armani (via Manzoni). In Lombardia, il 26 febbraio finisce Tot Porsel a Lonato del Garda, l'evento dedicato al maiale protagonista in tavola: e così pure, a fine febbraio, termina anche il festival de la Cazoeula nelle province di Como, Lecco e Monza Brianza. Infine, capunsel e piatti tipici a prezzo speciale nei ristoranti di Volta Mantovana, per le vie del centro storico. (ANSA).