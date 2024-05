Getta la cocaina e fugge all'alt, arrestato dalla Polizia

Gli agenti della volante del commissariato Sempione di Milano, in un servizio di controllo in via Mantegna hanno notato un uomo in sella a uno scooter fuori da un bar che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi. All'altezza di via Lomazzo, dopo un breve inseguimento durante il quale l'uomo si è disfatto di un involucro, gli agenti hanno fermato il 44enne e recuperato l'involucro con dieci dosi di cocaina.

E' stato trovato con un'altra dose di cocaina, un bilancino di precisione e 90 euro mentre a casa sua i poliziotti di viale Certosa hanno sequestrato un chilo di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un'agenda con in conti dello spaccio e una pistola scacciacani senza tappo rosso con relativo munizionamento.

Il 44enne è stato anche sanzionato perchè alla guida del motoveicolo privo di patente, mentre lo scooter è risultato essere sottoposto a fermo amministrativo e senza assicurazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA