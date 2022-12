Salame Milano Citterio si aggiudica i Cinque Spilli d'eccellenza

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il Salame Milano Alta Gastronomia di Citterio è stato premiato con i Cinque Spilli d'eccellenza dalla Guida Salumi 2023 nella categoria GDO. A partire dal gennaio 2021 (inizio indagine) fino a settembre 2022 (fine indagine) sono stati presi in esame 162 produttori, una selezione che ha prodotto 46 eccellenze con Cinque Spilli, tra le quali il prodotto della storica azienda produttrice di salumi.

Il Salame di Milano nasce nella periferia milanese già alla fine dell' 800 da una ricetta originale Citterio. Oggi come allora Citterio si avvale di materie prime selezionate, solo carne italiana, lavorata in modo da ottenere una perfetta definizione di grana, la cosiddetta "grana di riso", che contraddistingue il prodotto al taglio. È un salame che viene realizzato seguendo ancora l'antica ricetta tramandata da generazioni, lentamente stagionato con fermentazione naturale.

Dal colore rosso rubino, profumo caratteristico, sapore pieno e delicato e consistenza compatta.

All'interno della guida sono presenti salumi DOP, IGP, una selezione di quelli artigianali con forti legami territoriali e una selezione di pre affettati proposti in GDO che sono stati degustati in più occasioni. Ogni singola degustazione di prodotto ha ottenuto un punteggio espresso in centesimi che ha poi permesso di stabilire i riconoscimenti. La Guida Salumi 2023 ha utilizzato una serie di criteri di valutazione per poter realizzare la selezione finale e assegnare i cinque spilli d'eccellenza tra cui taglio, esame visivo, olfattivo e gustativo, consistenza, tatto e qualità.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento di altissimo livello perché arriva da chef stellati, sommelier professionisti e critici gastronomici che hanno degustato oltre cento salumi, tra cui anche i nostri - afferma Alessandro Riva, direttore marketing Citterio -. Il Salame di Milano è una delle eccellenze dell'agroalimentare italiano più amate, anche all'estero. È una specialità premiata in tutto il mondo e viene oggi prodotta nello stabilimento di Santo Stefano Ticino (MI)". (ANSA).