Tre accoltellamenti per rapina, grave 20enne

Tre accoltellamenti si sono verificati, nella notte tra lunedì e martedì, in provincia di Milano. Due sono avvenuti nell'hinterland, a Cusano Milanino e Vittuone, uno nel capoluogo: grave un 20enne portato in codice rosso all'ospedale.

L'episodio più grave è avvenuto dopo mezzanotte e mezza in via Manzoni a Cusano Milanino, dove è stato ferito il 20enne, portato in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda. Le altre due aggressioni si sono verificate a mezzanotte e mezza in via Volontari della libertà a Vittuone, dove è stato ferito un 19enne trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale milanese San Carlo, e pochi minuti dopo mezzanotte in via Astesani, a Milano, dove un 40enne è stato trovato ferito e trasportato in codice giallo a Niguarda.

Sui primi due casi indagano i Carabinieri, sul terzo la Polizia di Stato. Dai primi accertamenti pare che i due casi di Cusano e Vittuone siano avvenuti nell'ambito di rapine.





I tre accoltellamenti sono avvenuti tutti durante singole rapine stradali. Secondo i primi accertamenti i feriti nell'hinterland sono stati colpiti con diversi fendenti. A quello di Cusano Milanino, il più grave, di origine cinese, è stato sottratto un borsello, a quello di Vittuone, anche lui di origine straniera, un telefonino, e a quello di Milano delle collanine d'oro che aveva al collo. Sulle condizioni del primo, un 20enne trasportato in condizioni gravi a Niguarda, ci sarebbe stamani meno preoccupazione. L'aggredito a Milano, un 40enne incensurato, è stato avvicinato da un nordafricano, e ha tentato di reagire, quando è sopraggiunto un secondo aggressore che lo ha colpito al basso ventre con un coltello. Trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, secondo quanto riferito dal 118 è stato poi ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

