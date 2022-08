La carne? Nel cono gelato. E l'hamburger diventa rosa

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Belli in foto ma di tutt'altro effetto a tavola o al bancone: e alzi la mano chi, in vita sua, non si è mai risentito vedendosi servire un hamburger tutt'altro che "instagrammabile". Non succede affatto da Pane e Trita, format lombardo che ha sempre fatto della corrispondenza tra "fotografico" e "reale" una bandiera vincente. E che per l'estate 2022 rilancia sullo stesso binario, mettendo la tartare sul cono gelato, a mò di quenelle, o inventandosi i colori di un panino, l'uniporco, tutto rosa, dal pane alla "trita" a crudo all'interno del panino con stracciatella, pancetta, cremoso di barbabietola, tortillas, pico de gallo e maionese blu.

Il gioco vincente è nell'equilibrio degli ingredienti, di piglio avanguardista: un po' cucina di ricerca, un po' (molto) street food. Vale anche per il "cono del macellaio" che, oltre alla tartare sulla parigina, inserisce elementi conturbanti come le piccole sfere di riso croccante, il cremoso al wasabi, alga wakame e salsa teriyaki. Le due proposte affiancano le più classiche: burger e carne cruda al centro e qualche piatto di piccola cucina.

Il format è lombardo, nato nel 2015 a Seregno e oggi diffuso nel Milanese e in Brianza (da Milano, in via Muratori, a Cantù a Muggiò, Villasanta e Costa Masnaga), tutti con arredi vintage e di modernariato. Una congiunzione tra passato e presente, come pure tra le due sponde dell'Atlantico, impossibili da non fissare nella memoria: anche quella dello smartphone, con la foto di hamburger decisamente "social". (ANSA).