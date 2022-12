Fotografo 'cacciatore di nuvole' lancia l'idea di un loro museo

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Sta riscuotendo una grande adesione l'idea lanciata durante la trasmissione 'Geo' su Rai3 la settimana scorsa, da Maurizio Battello conosciuto anche come il 'cacciatore di nuvole', di creare un museo dedicato a questo spettacolo della natura. Battello, 66 anni, brianzolo, tra i primi assessori Verdi in Italia negli anni '90, scatta foto di nuvole da quando ne ha 13 in ogni parte del mondo e ha fatto numerose esposizioni.

"In pochi giorni il mio sito, cielienuvole.it, ha superato i 30.000 accessi - ha spiegato - Da quando ho cominciato a fotografare non ho più smesso, poi ho allargato a tutto ciò che è legato alle nuvole: libri, quadri, dischi, oggettistica, aquiloni, francobolli, pubblicità, tessere telefoniche e così via". Quindi ora si è riproposto l' obiettivo di un museo. "Credo che il posto ideale sarebbe uno degli ultimi piani dei grattacieli di Citylife - ha detto - Ci ho pensato dopo aver visto che meraviglia è stato aver esposto un quadro di Botticelli sulla Torre Pwc nei giorni scorsi" (ANSA).