Trasporti, Sala al governo: 'Servono più fondi'

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'inaugurazione della nuova linea metropolitana di Milano, la M4, ha fatto una richiesta al ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, per rivedere i parametri che assegnano i fondi alle città in base ai chilometri coperti.

"Faccio una richiesta al governo, che ho già fatto anche agli altri governi, e faccio anche una piccola riflessione visto che parliamo sempre di merito - ha spiegato Sala -. Il trasporto pubblico non può essere finanziato da 2 euro di biglietto perché è difficile far quadrare i conti. I fondi dallo Stato vengono attribuiti ai Comuni in base ai chilometri che sono coperti, più ne fai e più hai rimborsi". Ma il punto secondo il sindaco di Milano è che la "parametrizzazione di questi chilometri è ferma al 2010, quindi chi è andato avanti come Milano è penalizzato - ha concluso -. Siamo tanto capaci in questo territorio e oggi un'altra volta abbiamo dimostrato che siamo capaci di lavorare insieme per il bene dei nostri cittadini".

Salvini ha replicato al sindaco spiegando che "bisogna aiutare e valorizzare, sostenere e chi ha costi più alti deve avere contributo più alti". Poi ha fatto una battuta "dovrò fare meno inaugurazioni perché ogni volta si batte cassa al ministro e vado via con un assegno in bianco", ha concluso. (ANSA).