Lombardia: leader centrodestra, Fontana è nostro candidato

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità". Lo affermano in una nota i leader del centrodestra.

"Sono molto soddisfatto che oggi sia stata formalizzata la scelta del mio nome come candidato. Ringrazio i vertici dei quattro partiti che hanno dimostrato fiducia. Sarà una campagna elettorale sviluppata sul fare. Da ora, come stiamo già facendo, ragioneremo sul futuro della Lombardia". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la conferma del centrodestra alla sua ricandidatura (ANSA).