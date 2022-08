Accoltella quindicenne, arrestato per tentato omicidio

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un ragazzino di 15 anni all'esterno di un centro commerciale di Busnago, nel Milanese, nel pomeriggio del 16 agosto.

Il minore, trovato riverso a terra all'interno della sala giochi del centro commerciale, con una ferita all'altezza del diaframma, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e trasferito in osservazione in terapia intensiva.