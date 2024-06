Rubavano bottiglie di champagne, tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Vimodrone con l'accusa di aver effettuato svariati furti in supermercati prediligendo, in particolare, le bottiglie di champagne. Si tratta di due uomini di 35 e 24 anni, e una donna di 25,tutti romeni. Due sono stati arrestati sU disposizione dall'autorità giudiziaria di Monza, il 24enne è stato sottoposto alla misura della presentazione alla pg.

Secondo le indagini, da ottobre 2023 a febbraio 2024, i tre avrebbero rubato generi alimentari e 70 bottiglie di champagne per un valore di circa 4500 euro, quasi sempre in supermercati della stessa catena con diversi punti vendita in Brianza.





