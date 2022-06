Per la Lega Fontana è il candidato naturale in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La candidatura per le prossime elezioni regionali del 2023 è stata, a Palazzo Lombardia, al centro dell'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e il leader lombardo del partito Fabrizio Cecchetti.

Dall'incontro, secondo fonti della Lega, è emerso che Attilio Fontana è "il candidato naturale, così come già confermato dagli altri leader della coalizione".

Da parte sua, la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti si è detta "a disposizione del centrodestra. Saranno i partiti a decidere". Moratti ha anche incontrato il leader della Lega Matteo Salvini e, stando a quanto si apprende, sarebbe stato "un incontro cordiale" durante il quale i due si sarebbero salutati "con affetto". Al centro dell'incontro, le dichiarazioni di Moratti su una sua possibile candidatura al Pirellone. Moratti non ha poi escluso che, dopo l'incontro di oggi, possa prendere di nuovo un caffè con Matteo Salvini e Attilio Fontana nei prossimi giorni: "Certamente sì - ha risposto - ho solo chiarito la mia posizione".

"Dopo le parole di Moratti non sono rimasto male. Mi è sembrato strano, ma non rimango mai male di niente, tranne quando perde il Milan: quello non mi fa addormentare": ha detto Fontana, parlando delle dichiarazioni di Letizia Moratti sull'ipotesi di una candidatura . "Mi sembra che già in precedenza - ha osservato Fontana - la vicepresidente avesse offerto la sua candidatura". (ANSA).