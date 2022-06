Imprenditore colpito dal cestello di una gru caduto da 15 metri

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Un imprenditore di 59 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all''ospedale Niguarda di Milano dopo che stamani è stato colpito, mentre era abordo di un camion, dal cestello di una gru che si è staccato, cadendo da un altezza di 15 metri in via Manfredini a Milano.

L'uomo, socio di una ditta che aveva ricevuto i lavori in subappalto, stava partecipando a un trasloco con altri colleghi quando è stato colpito dal pesante manufatto.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale che hanno anche effettuato le prime manovre di rianimazione mentre gli operatori del 118 lo hanno portato in ospedale dove si trova in condizioni critiche. (ANSA).