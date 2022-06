Fontana, per ora nessun razionamento per usi civili

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Per adesso non si parla ancora di razionamento per usi civili, per ora la situazione della Lombardia è sotto controllo, stiamo intervenendo per risolvere i problemi degli usi agricoli": è quanto ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana a Bruxelles, parlando dell'emergenza acqua in regione.

Fontana ha spiegato che, per quanto riguarda gli usi agricoli, "sono già più di due mesi che ci stiamo lavorando, abbiamo messo in essere alcune iniziative con il mondo dell'agricoltura rinviando per esempio alcune semine per consentire di abbassare il deflusso vitale e far alzare il livello dei laghi per aver acqua disposizione nei momenti più critici".

Fontana ha comunque assicurato che "sull'uso civile problemi non ce ne sono" ma "le esigenze delle Regioni sono diverse e contrapposte: il presidente Fedriga nella Conferenza delle Regioni affronterà anche questo problema".

Per quanto riguarda l'acqua che potrebbe arrivare dalla Svizzera, Fontana ha spiegato di aver parlato con le autorità del Canton Ticino "e mi hanno assicurato che parleranno con i responsabili dei bacini idroelettrici per avere un rilascio maggiore di acqua, i rapporti con il Ticino sono talmente posivitivi che mi auguro possano capire le nostre necessità".

(ANSA).