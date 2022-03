Incendio in via della Spiga a Milano, Tomaso Bracco ferito grave

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto 'quadrilatero della Moda' di Milano. Tomaso Renoldi Bracco, 51 anni, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, è rimasto ferito. E' in gravissime condizioni e in pericolo di vita: ricoverato all'ospedale Niguarda, ha gravi ustioni e una forte intossicazione. A causa dell'incendio, sono stati prudenzialmente evacuati i bambini presenti nella vicina scuola comunale dell'infanzia e nella scuola primaria Parini. In entrambi i casi, è previsto il rientro a scuola lunedì prossimo.