Maltempo: nevicate anche a basse quote in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 15 FEB - Alberi caduti sulle strade spezzati dal peso della neve, difficoltà di transito su altre per il fondo innevato e ghiacciato, treni cancellati o con ritardi notevoli e anche passaggi a livello in tilt per il freddo.

L'ondata di maltempo che, nelle ultime 24 ore, si è abbattuta su Valtellina e Valchiavenna anche sul fondovalle ha provocato non pochi disagi, compreso un Tir intraversato in località Campone, in territorio comunale di Tirano (Sondrio), con conseguenti forti rallentamenti al traffico sulla statale 38 dello Stelvio in quella zona. (ANSA).