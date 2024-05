Alterato cade in un binario morto della metro, grave ragazzo

Barcollante alla stazione della metropolitana di Garibaldi di Milano è caduto su un binario morto. E' successo questa mattina prima delle 7:30 a un ragazzo, dall'aspetto di circa 25 anni, in stato evidentemente alterato forse per troppo alcol.

Sul posto sono arrivati il personale di Atm, i poliziotti delle volanti del commissariato Garibaldi Venezia e i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane e lo hanno intubato per poi portarlo in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita.



