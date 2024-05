Ladri fanno esplodere ufficio postale in Brianza nella notte

Uno deflagrazione ha svegliato questa notte intorno alle 2:30 Brugherio, cittadina di 35 mila abitanti nella provincia brianzola di Monza. Malviventi hanno infatti fatto esplodere l'ufficio postale di piazza Giovanni XXIII provocando danni ingenti: in frantumi le vetrate, tetto imploso all'interno, mobili e sedie scagliati di decine di metri. Completamente distrutto il vano del postamat. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Brugherio e Monza, con il reparto scientifico e i vigili del fuoco.

La banda ha probabilmente dosato male la miscela di esplosivo facendo esplodere l'ufficio postale quando in realtà l'obiettivo era probabilmente il bancomat.

I carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, dopo aver effettuato i rilievi, stanno ora analizzando i residui di esplosivo repertati sulla scena, per identificare esattamente il composto utilizzato, nella maggior parte dei casi acetilene. Allo stesso tempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili a identificare i responsabili e i veicoli utilizzati per la fuga.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA