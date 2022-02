Carceri: Uspp, detenuti psichiatrici punto debole sistema

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Per Gian Luigi Madonia, segretario lombardo dell'Uspp (Unione sindacati di Polizia penitenziaria) il sistema delle carceri lombarde "fa acqua da tutte le parti" e la "gestione dei detenuti psichiatrici è uno dei punti deboli del sistema": La presa di posizione del sindacalista viene "dopo due eventi nel giro di poche ore che mettono a nudo il fallimento dl sistema penitenziario italiano", nella giornata di ieri.

"A Brescia - ricorda Madonia - si è verificato un tentativo di rivolta messo in atto da alcuni detenuti psichiatrici, seguiti da altri; a Varese la più classica delle evasioni messa in atto da due detenuti italiani".

Per quanto riguarda Varese, Madonia afferma di conoscere "bene la realtà dell'Istituto, così come le sue enormi criticità". "Ancora non si conosce precisamente la dinamica dell'evasione ma la notizia del muro di cinta praticamente inagibile è nota da diversi anni", sottolinea.

Per Giuseppe Moretti, presidente nazionale dell'Uspp, "le evasioni non sono altro che l'effetto di strutture inadeguate e organici insufficienti che, evidentemente, non riescono ad rispondere alle esigenze di vigilanza, (ANSA).