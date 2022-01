Filippo Tortu denuncia: 'Volevano rubarmi la medaglia di Tokyo'

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - "Qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo": lo denuncia il campione olimpico Filippo Tortu in una story pubblicata su Instagram.

"Fortunatamente - continua l'atleta - non hanno trovato ciò che cercavano, perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo..non ho parole", è l'amara conclusione. (ANSA).