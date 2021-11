Green pass: Sala, d'accordo con appello Confcommercio

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Sull'appello sono senz'altro d'accordo ": Così il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine dell'iscrizione di milanesi illustri al Famedio del cimitero monumentale, ha risposto a chi gli ha chiesto se condivide l'appello di Confcommercio contro i cortei no green pass.

"Tanti segnalano anche la possibilità di fare una contromanifestazione su cui - ha aggiunto - ho più perplessità, evitiamo ulteriori tensioni, non mi sembra il caso in questo momento ". Per quanto riguarda Confcommercio, "ho parlato con alcuni rappresentanti e sono molto preoccupati perché si avvicina il Natale che per i loro associati è il momento più propizio, li capisco".

La vera tutela che chiede la città è un percorso concordato", ha aggiunto Sala. "Il diritto di manifestare c'è - ha aggiunto - all'interno di un patto che a Milano è sempre stato rispettato tra chi manifesta e le forze dell'ordine, in modo tale che ci si organizza tutti, sapendo quale sarà il percorso ".