Rissa in strada nel milanese, morto 22enne

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta per strada tra diversi giovani a Pessano con Bornago, nel Milanese. Lo rendono noto i carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118.

In via Monte Grappa, sono stati soccorsi due giovani, entrambi italiani. Un sedicenne è stato trasportato all'Ospedale di Melzo con ferite alla testa, ma non in pericolo di vita, mentre il secondo, del 1999, è stato trasportato all'ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace ed è deceduto.

Sono in corso rilievi e accertamenti della S.I.S. del Nucleo Investigativo dei Carabinieri. (ANSA).