Champions: Brych arbitrerà l'Atalanta

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sarà l'arbitro tedesco Felix Brych a dirigere Atalanta-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F di Champions League, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Bergamo. Brych avrà come assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, quarto uomo Daniel Schlager, Var Sascha Stegemann, Avar Deniz Aytekin, tutti suoi connazionali.

Sempre mercoledì, alle 21, scenderà in campo all'Allianz Stadium la Juventus nel girone H contro il Chelsea e ad arbitrare l'incontro sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Gli assistenti sono Diego Barbero e Ángel Nevado, il quarto uomo Juan Martínez Munuera. Al Var l'olandese Pol van Boekel, coadiuvato da un altro spagnolo José Luis Munuera. (ANSA).