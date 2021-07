Ippica: 1/a volta salto ostacoli e galoppo insieme a San Siro

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Programma speciale per la giornata di domani all'Ippodromo Snai San Siro. La Milano Jumping Cup entra infatti nel vivo con la sua seconda giornata (inizio gare 8.30) che chiude con il Premio Infront, (inizio 17.00 e diretta Sky Sport 204) valevole per il Ranking FEI. Chiuse le gare del concorso internazionale, la scena torna ai protagonisti abituali, i purosangue, con una riunione di galoppo articolata su 6 corse. Ippodromo dunque non stop dalle 8.30 alle 23.35 per una fantastica maratona nel segno del cavallo. "Sono particolarmente emozionato - commenta Fabio Schiavolin, ad di Snaitech - perchè è bello e anche incredibile immaginare che un impianto centenario come l'Ippodromo Snai San Siro possa avere una sua 'prima volta'. E invece è proprio così: per la prima volta sport equestri e galoppo si terranno per mano nel nostro straordinario hub sportivo con le gare di Salto Ostacoli nel corso della giornata e le corse di galoppo alla sera".

