Vaccini in Lombardia, domani si arriva a quota 5,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - "Domani si arriva a 5,5 milioni di somministrazioni. Ha aderito alla campagna vaccinale il 61% della popolazione: il 96% degli over 80, l'89% dei 70enni, l'84% dei 60enni, il 78% dei 50enni e il 63% dei 40enni. Giovedì al via le prenotazioni per la fascia d'età 30-39 anni". Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. (ANSA).