Un 38enne è morto questa mattina, poco dopo le 10.30, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Pegognaga e Suzzara, in località Polesine, frazione di Pegognaga, in provincia di Mantova.

La vittima, residente a Pegognaga, era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in via di accertamento, in un tratto rettilineo si è scontrato con un'auto. Lo scooterista è morto sul colpo mentre il conducente della vettura è rimasto illeso.



