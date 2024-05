Scarica un trattorino dal camion e muore schiacciato

Un operaio di 63 anni, dipendente di una ditta cremonese, è morto stamattina schiacciato da un trattore tagliaerba che serviva allo sfalcio del verde intorno allo svincolo della variante della via Emilia a Villavesco, frazione di Tavazzano con Villavesco.

L'uomo di origine sarba, residente Ostiano (Cremona) stava portando giù dal camion il mezzo agricolo, quando una delle due rampe metalliche su cui era con il trattorino ha ceduto e il mezzo agricolo gli è caduto addosso.

Sul posto, per i soccorsi, sono arrivati i vigili del fuoco con un'autogru. Il personale dell'Areu non ha potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno attivato i tecnici dell'Ats e sono in corso indagini sull'incidente in coordinamento con la Procura di Lodi.



