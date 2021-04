Vaccini:Pd,ore fila over 80 al Trivulzio

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Ore di fila in piedi, fuori dal Pio Albergo Trivulzio, per decine di over 80 milanesi in attesa di ricevere il vaccino. Il motivo del disservizio non è però legato alla decisione di ammettere alla vaccinazione anche coloro che non hanno ancora ricevuto una prenotazione, quanto alla chiusura del centro vaccinale il giorno di Pasqua. A denunciarlo su suo profilo Facebook, è il consigliere regionale del Partito Democratico, Pietro Bussolati, che parla di "Storie di ordinaria inefficienza sulle spalle dei più fragili, nella Lombardia di Fontana e Moratti".

"A Pasqua gli anziani che avevano appuntamento si sono trovati davanti ai cancelli chiusi e quindi, non ricevendo nessuna indicazione, sono tornati il giorno dopo, sperando di trovare aperto" spiega Bussolati. "Come se non bastasse in molti segnalano l'impossibilità di prenotare il vaccino nel caso in cui si abbia la tessera sanitaria ancora valida, ma in scadenza, con l'obbligo di aspettare quella nuova prima di potersi prenotare" aggiunge il consigliere Dem. "I lombardi hanno già sofferto abbastanza, nella salute, nella mente e nell'orgoglio - si legge ancora nel post -. Dobbiamo solo sperare che questi siano i colpi di coda di una gestione leghista fallimentare e disastrosa che ha prodotto i danni che tutti abbiamo potuto vedere in questi mesi di campagna vaccinale e in questo anno di pandemia". (ANSA).