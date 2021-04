Lautaro: 'Tre punti importanti per allungare'

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Siamo contenti, perché erano tre punti importantissimi per continuare ad allungare la differenza di punti con la seconda in classifica. Abbiamo iniziato il girone di ritorno al meglio, abbiamo parlato e stiamo facendo quello che vuole l'allenatore. Dobbiamo pensare a noi come fatto finora". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, a Dazn, dopo la vittoria sul Sassuolo.

"Oggi siamo lì, perché siamo l'Inter e perché stiamo facendo in settimana quello che vuole il tecnico. Domenica c'è un'altra partita in cui soffrire e correre, dobbiamo affrontarla da grande squadra - ha proseguito -. I 15 gol? Un sogno per me.

Stare in una grande squadra, migliorando sempre è bello. Lo staff e i compagni mi danno fiducia. Prima della partita ho detto a Conte che mi ha fatto crescere tanto, lui e i compagni mi danno tanta fiducia. Lukaku? Si sacrifica in campo come tutti noi, gli vanno fatti i complimenti", ha concluso (ANSA).