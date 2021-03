Fontana, dai dati segnali di miglioramento

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - "I dati epidemiologici in Lombardia offrono segnali di miglioramento; da dopo Pasqua l'obiettivo è avviare la vaccinazione di massa e riaprire le attività per il ritorno alla normalità": così ha scritto il presidente della Regione Attilio Fontana in un messaggio di auguri per la domenica della Palme sui social.

"L'augurio e la speranza è - ha aggiunto - ritrovare presto la serenità di cui abbiamo bisogno". (ANSA).