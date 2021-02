Libri: fino al 31/3 per bando Jr Video Contest

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - L'Associazione Italiana del Libro, nell'ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, bandisce la seconda edizione del Junior Video Contest 2020/2021.

Il concorso è pensato per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori, già animati da una fervida passione per gli argomenti scientifici, stimolandoli ad approfondire argomenti dal forte e crescente impatto sociale, con la produzione di brevi video (max. 3 minuti) di divulgazione scientifica. Le opere candidate dovranno focalizzarsi su una delle seguenti tematiche: "Il ciclo dell'energia applicato alla mobilità sostenibile" e "Il cambiamento delle abitudini alimentari".

Potranno partecipare i singoli studenti, l'intera classe o l'istituto scolastico di riferimento con una o più opere. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di Premiazione presso l'Auditorium Piazza Libertà di Bergamo nella seconda metà del mese di maggio 2021.

L'Associazione Italiana del Libro premierà i vincitori permettendo loro di scegliere in regalo 50 libri, fra una lunga lista di titoli, dal valore complessivo di 4.500 €. Tutti i finalisti, le loro classi e i loro Professori, per partecipare alla cerimonia finale di premiazione saranno ospitati a Bergamo da BPER Banca, Main Partner del Junior Video Contest.

L'organizzazione si farà carico delle spese di trasporto, alloggio e pernottamento.

Per consultare il bando al seguente link: Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2020/2021 (ANSA).