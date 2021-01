Muro gentilezza, donate 10 tonnellate indumenti

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Oltre 10 tonnellate di indumenti usati, 400 coperte invernali, più di 13.000 libri e centinaia di giocattoli per bambini di tutte le età. A un anno dalla sua nascita sulla facciata esterna del Tempio del Futuro Perduto a Milano, in via Luigi Nono, il Muro della gentilezza ha raccolto una quantità considerevole di doni da parte dei cittadini.

Gli oggetti e i beni regalati, vengono restituiti alla collettività e resi disponibili - spiegano i promotori dell'iniziativa - soprattutto per le fasce di persone più bisognose o per associazioni che si occupano di supporto ai meno abbienti o che collaborano con missioni umanitarie internazionali.

"Nel corso del 2020 la risposta solidale dei milanesi è andata ad intensificarsi nonostante la pandemia - sottolinea Mariangela Vitale, segretaria di Nuovo Rinascimento, il collettivo di giovani che organizza e gestisce le attività culturali e solidali all'interno della struttura - dando vita ad una raccolta che abbiamo avuto non poche difficoltà a gestire.

Inizialmente erano principalmente senza fissa dimora, famiglie in stato di necessità e anziani a usufruire dei doni dei milanesi, poi, complice l'arrivo dell'emergenza Covid-19, sempre più famiglie da tutta Milano e hinterland hanno iniziato a fare la fila per chiedere aiuto e sempre più donazioni sono arrivate spontaneamente". (ANSA).