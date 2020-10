ANSA-IL-PUNTO/COVID: Ats Milano lancia allarme tracciamento

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Sono 1687 i nuovi contagiati in Lombardia, con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 %, in netta crescita rispetto a ieri (9,6%). I nuovi decessi sono 6 per un totale di 17.084 decessi in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva: (+3, 113), che quelli negli altri reparti (+71, 1.136).

Come nei giorni precedenti, la metà dei nuovi positivi arriva dalla città metropolitana di Milano, dove sono stati registrati 814 casi, di cui 436 a Milano città. E il direttore sanitario dell'Ats Milano Vittorio Demicheli lancia l'allarme: "Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa".

Non è solo l'aumento crescente dei malati di Covid-19 a mettere in difficoltà gli ospedali, ma anche il gran numero di pazienti non Covid che arrivano in pronto soccorso per altre malattie e che rischiano di mettere in affanno la macchina organizzativa. Lo dice Stefano Centanni, direttore dell'unità di Pneumologia dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, dove hanno già riempito i 18 posti del reparto di terapia semi-intensiva respiratoria per Covid".

Sul fronte politico, fa discutere la chiusura di piazze e strade in chiave anti-movida prevista dal nuovo Dpcm. "Il Governo nella gestione delle città - commenta il presidente della regione Attilio Fontana - ha delegato ai sindaci la gestione delle piazze e delle strade, al fine di prevenire il contagio da Covid-19, scaricando su di loro una responsabilità impopolare senza il supporto di mezzi adeguati". Per il virologo e componente del Cts lombardo Fabrizio Pregliasco, "bisogna prendere in considerazione l'eventualità di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano, Roma e Napoli e in tutte quelle zone del Paese dove la situazione potrebbe precipitare velocemente".

(ANSA).