Monza, Leclerc: 'Faremo miglior risultato possibile'

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Lo scorso anno ho vissuto qui l'emozione più forte della mia vita agonistica passando per primo sotto la bandiera a scacchi. Purtroppo questa volta le tribune saranno vuote dal momento che i tifosi, che un anno fa seppero rendere indimenticabile la cerimonia del podio, non potranno avere accesso all'autodromo". Pensando al Gp di Monza del prossimo week end , il ferrarista Charles Leclerc non può fare a meno di ripensare alla speldnid vittoria dell'anno scorso, quando diede spettacolo, vinse e mandò in delirio la gente. Ora però le prospettive sono radicalmente cambiate e dopo il disastro di Spa l'obiettivo è limitare i danni enkl gran premio di casa.

"Siamo consapevoli di non avere lo stesso livello di competitività del 2019 - ammette Leclerc - e per questo già sappiamo che non sarà un fine settimana facile. Non per questo però arriviamo demotivati all'appuntamento. Metteremo insieme gli sforzi di tutti - garantisce Leclerc - per portare a casa il miglior risultato possibile". (ANSA).