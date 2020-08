Getafe, Cucurella: 'Meglio essere sfavoriti con l'Inter'

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Eliminare un'altra grande favorita dopo l'Ajax sarebbe fantastico,e' un passo avanti che ci farebbe guadagnare rispetto da parte di ogni avversario. Ma a noi conviene essere sfavoriti in questo tipo di partite".

Marc Cucurella, 'carro armato' e centrocampista mancino del Getafe rivale dell'Inter in Europa League, parla a due giorni dalla sfida contro i nerazzurri di Antonio Conte. Ex del Barcellona, seguito in passato dal Napoli, Cucurella è stato richiesto nelle settimane scorse dal Chelsea, ma i 30 milioni richiesti dal Getafe sono stati considerati una richiesta eccessiva dalla dirigenza dei Blues londinesi. Così ora il giocatore è pienamente concentrato sulla sfida europea: "eliminando l'Inter ci toglieremmo anche una spina - dice ancora -, perché agli occhi dei tifosi riscatteremmo, almeno in parte, il nostro finale di campionato non positivo. E' stato doloroso ritrovarsi fuori dall'Europa dopo essere stati a lungo nelle posizioni che contano. Ora un po' di riposo ci ha fatto bene, e battere l'Inter ci farebbe tornare tutto l'entusiasmo". "L'inter è un'avversaria molto difficile - aggiunge Cucurella -, ma se riusciremo a giocare il nostro calcio mostreremo le nostre qualità e non dovremo certo temerla. Per noi questa partita è come una finale, non vogliamo fallirla". (ANSA).