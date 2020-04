Coronavirus:a Milano 19mila controlli, 613 multe, 53 denunce

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Sono stati 19.765 i controlli effettuati ieri a Milano sul rispetto delle norme per il Coronavirus. In tutto sono state controllate 15.709 persone, multate 613 e denunciate 5.

Per quanto riguarda invece le attività commerciali, le verifiche sono state 4.056 e 48 i titolari denunciati. (ANSA).