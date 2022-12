Spezia: primo allenamento per neo acquisto Moutinho

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 DIC - Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto di Moutinho. Il laterale portoghese, 36 anni, reduce dall'esperienza negli USA con l'Orlando City, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2026 e già questa mattina ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Gotti grazie al nullaosta concesso dalla MLS. Classe 1998, Moutinho ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili dello Sporting Lisbona, prima di approdare negli Stati Uniti all'età di 19 anni, dove ha indossato le maglie del Los Angeles Fc e dell'Orlando City, squadra nella quale ha militato per quattro stagioni, collezionando 69 presenze e conquistando, nella passata stagione, la US. Open Cup, evidenziandosi come uno dei migliori esterni difensivi del campionato. Pilastro della formazione della Florida, Moutinho è un laterale mancino, dotato di ottima corsa e tecnica, capace di coprire tutta la fascia. (ANSA).